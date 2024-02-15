В малых реках будут искать нефтепродукты, железо и фосфаты

Экологи будут следить за качеством воды в малых реках города. Речь идет о Данилихе, Егошихе, Иве, Мулянке, Гайве, Малой Язовой, Пыже и Брюханихе.

Судя по данным с портала госзакупок, из водоемов должны брать пробы от 6 до 12 раз начиная с марта 2024 года. Экспертам необходимо проверять, содержатся ли в реках 16 веществ. Среди них: нитраты, хлориды, железо, медь, нефтепродукты, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВы), фосфаты, марганец.

По результатам проверок, которые закончатся в конце года, будут сделаны расчеты класса загрязненности водоемов. На контроль качества вод в малых реках Перми управление по экологии и природопользованию готово потратить 555 тысяч рублей.