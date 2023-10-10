Жук полиграф может уничтожить пихтовый лес в Полазне

Уссурийский полиграф может полностью уничтожить пихтовый лес в популярном туристическом месте в Полазне. На территории ООПТ «Лунежские горы» специалисты из Новосибирска провели исследования деревьев и пришли к выводу, что пихтовый лес может исчезнуть через два-три года. Об этом сообщает центр активного отдыха «Полазна».

Чтобы не допустить уничтожения зеленых насаждений, нужно срочно провести ряд мер по уничтожению паразита, говорят специалисты.

По данным на конец сентября, на территории Пермского края установлено 14 карантинно-санитарных зон по распространению Уссурийского полиграфа. Они находятся на территории Перми, Пермского, Добрянского, Чусовского и Чайковского городских округов. Общая площадь карантинных зон по уссурийскому полиграфу в Пермском крае — 14 тыс. га.