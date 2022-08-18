В долине реки Егошихи появился арт-объект «Профиль дождевого сада»

Специалисты МКУ «ГорЗеленСтрой» при поддержке музея современного искусства PERMM создали новый арт-объект – «Профиль дождевого сада». Напомним, дождевой сад находится в Мотовилихинском районе Перми, рядом с домом №24 по бульвару Гагарина. На объекте высажены многолетние влаголюбивые травянистые растения: ирис болотный, фалярис тростниковый, ирис сибирский, василистник Делавея, молиния тростниковая, аквилегия обыкновенная, дербенник иволистный, таволга вязолистная.

Как рассказали в МКУ «ГорЗеленСтрой», арт-объект представляет собой профиль дождевого сада с изображением его работы, названиями основных составляющих и растений на асфальте, также здесь вместо ограды размещены предупредительные знаки о запрете хождения по объекту.

Арт-объект выполнили профессиональные художники: предварительно очистили, загрунтовали и подкрасили асфальт и нанесли изображения аэрозольной краской с использованием трафаретов. Всего было потрачено 30 баллонов краски. Общая площадь изображения составляет около 100 кв. метров.