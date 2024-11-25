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Новая детская сцена ТТ будет назваться Театр-Тятрик

В Театре-Театре рассказали подробности о своем новом проекте — детской сцене в «пирамиде» на Крисанова. Она откроется во второй половине декабря.

Пермский академический Театр-Театр/ВКонтакте

Детская сцена будет назваться Театр-Тятрик. В ней будет зал на 73 места, площадка для мультимедийных спектаклей, кафе и школа актерского мастерства.

В новом пространстве будут показывать драматические и музыкальные спектакли, мультимедийные и экспериментальные постановки, а также бэби-театр, театр теней и кукол. Репертуар будет рассчитан на детей от 0 до 12 лет. Кураторами Театра-Тятрика станут Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина — лауреаты премии «Золотая Маска», основатели театра кукол «Таратумб».

Первыми премьерами на детской сцене Театра-Театра станут: мультимедийный «Алиса в стране чудес» (6+) и семейный «Легенда о драконах» (0+).

Недавно мы рассказывали об одной и премьер театра кукол — спектакле «Вождь краснокожих» (6+).

Информационный обзор редакции.

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