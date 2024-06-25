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Восемь «Золотых масок» получили пермские театры

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Пермские театры получили восемь наград «Золотая маска» за постановки в сезоне 2022/2023. 24 июня в Театре имени Е.Б. Вахтангова состоялась XXX церемония вручения национальной театральной премии, сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

В этом сезоне у пермских театров — оперного и Театра-Театра — было 46 номинаций. Московских показов «Золотой маски» в этом году не было. Постановки, выдвинутые на премию, жюри смотрело на местах. 

Пермский академический Театр-Театр получил две награды в номинациях:

  • «Лучшая работа дирижера. Оперетта/Мюзикл» — Кирилл Бузмаков за постановку «Сонная лощина»
  • «Лучшая работа композитора. Музыкальный театр» — Дмитрий Курляндский за постановку «Катерина Измайлова»

У постановки театра оперы и балета «Замок герцога Синяя Борода» несколько наград: 

  • «Лучшая женская роль. Опера» — Наталия Ляскова (Юдит)
  • «Лучшая работа дирижера. Опера» — Федор Леднев
  • «Лучшая работа художника по свету. Музыкальный театр» — Ксения Котенева и Константин Бинкин
  • «Лучшая работа художника-постановщика. Музыкальный театр» — Евгения Сафонова, Алина Тихонова, Илона Бородина, Михаил Иванов

Также жюри «Золотой маски» отметило еще одну постановку пермского оперного «Бал-Маскарад»:

  • «Лучшая мужская роль. Опера» — Владислав Сулимский (Ренато)
  • Спецпремия «За яркую интерпретацию роли Риккардо» — Борис Рудак

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+

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