В Пермском крае расширятся меры поддержки для развития малого и среднего бизнеса

Сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в Прикамье. Об этом сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Соглашение предоставит предпринимателям возможности для получения финансирования, в том числе при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы, участия в программах «выращивания» поставщиков, приобретения оборудования в льготный лизинг или возможность пользования сервисами и услугами Цифровой платформы МСП.РФ.

В Пермском крае на 10 июня 2023 года зарегистрировано более 99 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 120 тыс. самозанятых. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что новое соглашение расширит возможности для предпринимателей и поможет им развивать свой бизнес.