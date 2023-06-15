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В Пермском крае расширятся меры поддержки для развития малого и среднего бизнеса

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Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в Прикамье. Об этом сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Соглашение предоставит предпринимателям возможности для получения финансирования, в том числе при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы, участия в программах «выращивания» поставщиков, приобретения оборудования в льготный лизинг или возможность пользования сервисами и услугами Цифровой платформы МСП.РФ.

В Пермском крае на 10 июня 2023 года зарегистрировано более 99 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 120 тыс. самозанятых. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что новое соглашение расширит возможности для предпринимателей и поможет им развивать свой бизнес.

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