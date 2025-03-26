Температура воздуха в Перми побила рекорд 1988 года

Еще один рекорд 25 марта был побит в Чердыни. Максимальная температура поднялась до 9,7°С и оказалась выше на 2,0°С той, что была в 1988 году.

Метеорологи говорят, что максимальные значения температуры были 25 марта 2025 года и в других населенных пунктах, особенно на севере Пермского края. Например, в Кочево воздух прогрелся до +10,9°С, в Гайнах до +10,7°С, в Косе и Кудымкаре до +10,3°С.

С пятницы столбик термометра вновь достигнет отметки в +10°С, особенно на севере.