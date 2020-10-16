В выходные в Перми придет значительное похолодание

В выходные дни на смену аномально теплой погоде в Перми придет значительное похолодание. По данным синоптиков проекта «Метеоролог и я», в субботу, 17 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, ночью слабые осадки в виде мокрого снега, днем – без осадков. Температура воздуха ночью 0…+2°, днём +3…+5°. В воскресенье ночью в Перми переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без осадков. Столбик термометров ночью будет на отметке −3…−5°, днем +3…+5°.