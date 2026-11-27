Курьеры должны будут соблюдать скоростной режим: для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) не больше 25 км/ч, для мопедов — до 50 км/ч. Будет запрещен проезд в парках, скверах, на набережных и бульварах.

На мопедах, велосипедах и СИМ должны быть номера, а также навигационное оборудование. Оно будет передавать данные о месте и скоростном режиме курьера. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.