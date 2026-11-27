Улицы Перми в этом году украсят больше 100 светоиллюминационных элементов, 56 элементов новогоднего оформления и свыше 480 консолей и гирлянд на опорах освещения. Они появятся в знаковых местах районов города и гостевого маршрута.

В главном ледовом городке на эспланаде появятся пять горок (среди них двухскатная почти десятиметровая для тюбинга), одна покатушка и четыре скульптурные композиции. Он откроется 25 декабря, в этот же день произойдет зажжение огней на елке. Ее уже начали монтировать.

Ледовые городки появятся и в остальных районах Перми: у ДК Солдатова, перед ДК «Урал», в парке «Оранжевое лето», в сквере им. Ю. Калачникова, перед клубом Златогорского и перед клубом «Юбилейный».

Информационный обзор редакции.