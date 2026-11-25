Территорию вокруг будущей елки оградили. Планируется, что работы по монтажу главного новогоднего украшения Перми продлятся до середины декабря. Демонтировать его должны в конце февраля 2027 года вместе с ледовым городком.

Высота главной городской елки — 33-метра. Ее сменили в прошлом году: она «выросла» на три метра выше предшественницы, которая появилась еще в 2019 году. Елку будут украшать декорации «Звездная ночь». А ледовый городок вокруг должны возвести к 24 декабря.

Информационный обзор редакции.