До конца 2026 года на стадионе «Звезда» планируют завершить укладку новой кровли. Рабочие уже демонтировали старые покрытия, укрепили несущие конструкции, провели антикоррозийную обработку.

В рамках первого этапа на главной футбольной арене привели в порядок подтрибунные помещения. Готовность капремонта оценивают на 80%. В Минспорта рассказали, что работы продолжатся в 2027 году.