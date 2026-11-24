Елочные базары начнут работать с 10 декабря. На них будут живые и искусственные ели, новогодние украшения, гирлянды, сувениры с новогодней тематикой и элементы праздничного украшения дома. В списке 22 локации, среди них: площадки у «Универсама» на Борчанинова, у «Радуги», промыслотеки «Яснодело» на Пермской, ТЦ «Домино». В пресс-службе администрации рассказали, что больше всего елочных базаров откроется в Мотовилихинском районе.

Резиденция Деда Мороза начнет работать с 26 декабря в Хрустальном зале на набережной Камы в Ленинском районе. Рядом планируют открыть также игровые площадки для детей и взрослых. Дача Деда Мороза на улице Танцорова на правобережной части грода откроет свои двери с 17 декабря.

Информационный обзор редакции.