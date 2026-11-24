В Перми за ночь выпало 5 мм осадков. Но метеорологи не исключают, что днем прибавится еще 2-3 м.

Следующий снегопад в Пермском крае ожидается 25 ноября при прохождении быстро ослабевающего фронта окклюзии от циклона WILKA, который засыпает снегом Черноземье и центр Европейской России. В Перми прибавится еще 1-2 мм. В среду ожидается оттепель на юге и в Перми, при которой снег только уплотнится, но не будет активно таять. На всей территории Пермского края в пятницу и субботу также пройдут снегопады. Снежный покров прирастет еще на 2-3 см.

С 24 ноября в Пермском крае начинается метеорологическая зима. В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что ее приход случился позже на 3-4 недели, кроме северных районов, где она длится с 5-6 ноября, которые тоже отметились снегопадами.