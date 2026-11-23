Статуэтку в виде золотого Доменико Трезини — первого архитектора Санкт-Петербурга — галерея получила в номинации «Лучший архитектурный проект музея». На победу также претендовали Музей природы Арктики в Териберке и Музей Урука в иракской провинции Мутанна. В списке победителей архитектурно-дизайнерской премии 2026 года 29 проектов. Еще одной наградой организаторы отметили Владимира Григорьева, президента Санкт-Петербургского Союза архитекторов.

Напомним, строительство галереи — первый в истории Пермского края специализированный музейный проект. Его разработкой занималось бюро «СПИЧ» под руководством Сергея Чобана. В комплекс входит современное пятиэтажное здание, а также три восстановленные исторических корпуса Завода Шпагина, на территории которого находится галерея. По задумке авторов, абрис крыш нового здания перекликается с линией Уральских гор, а фасады из патинированной меди отсылают к медеплавильному производству, с которого началась история Перми.

Информационный обзор редакции.