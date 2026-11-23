В списке 11 мест, среди них: набережная Камы, у памятника «МиГ на взлете», Театральный сад, аллея на Компросе, здание главного управления МВД по Пермскому краю, известное как «Башня смерти». Для каждой локации — своя вдохновляющая надпись.

На зеркалах есть QR-коды, которые ведут на цифровой гид «Пермь Здесь» с афишей и другими подборками с интересными местами в Перми.

Информационный обзор редакции.