Потепление связано с влиянием передней части обширной барической депрессии над Балтикой. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что на Урал с южным ветром поступит порция тропического воздуха из района Каспийского и Черного морей.

В субботу теплая воздушная масса будет проходить по высотам, и у земли еще сохранится температурная инверсия. Ожидается в пределах +2…+4°С днем со слабыми дождями сначала на северо-западе края, а затем на юге. Пик потепления придется на воскресенье. 22 ноября станет самым теплым днем месяца по величине отклонения от нормы до 10-11°С: днем ожидается около 4…+6°С. Дожди пройдут по всему краю, на севере осадки будут сопровождаться мокрым снегом.

Метеорологическая зима в Пермском крае придет 24 ноября. Исключением станут северные и восточные районы, где она началась в первой декаде месяца. Ожидается 0…-5°С, есть шанс на установление снежного покрова на юге края и в Перми уже в этот день.