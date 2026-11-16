Метеорологи рассказали, что аномально теплая для ноября погода сохранится до конца недели

Наиболее интенсивный вынос тепла со стороны Черного моря ожидается 20-21 ноября. Что касается осадков, то их будет меньше нормы, и они начнутся в основном ближе к концу недели.

С понедельника, 16 ноября, по среду, 18 ноября, характер погоды в Пермском крае практически не изменится. Днем в пределах -2…+3°С, ночью — до -4°С. Во вторник ожидается мокрый снег. В четверг, 19 ноября, на погоду начнет влиять обширный циклон с Балтики: его холодный фронт протянется вплоть до Каспия, а перед ним начнется вынос тепла. По данным метеорологов, на приземной температуре он скажется слабо, и, напротив, приведет к небольшому похолоданию и слабому мокрому снегу.

Самым теплым днем недели станет пятница, 20 ноября. Осадки пройдут на западе в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Температура воздуха ожидается на уровне до 0…+5°С. По данным ГИС-центра ПГНИУ, отклонение от нормы достигнет 8-9°С, но до суточного рекорда тепла +6,1°С от 1995 года еще далеко.

Несмотря на оттепель к концу недели атмосферная циркуляция будет меняться. Это создаст перспективы установления зимнего характера погоды с середины третьей декады ноября — на 10 дней раньше, чем в прошлом году. В Пермском крае возможно похолодание примерно с 25 ноября, тогда же вернется и снежный покров.