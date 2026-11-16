С ледяной буквой «П», огромным медведем и пятью горками: появились эскизы будущего ледового городка на эспланаде

Началась подготовка к возведению ледового городка на эспланаде. На новогодний комплекс готовы выделить 35,5 млн рублей: в эту сумму входят проектирование, монтаж, обслуживание и демонтаж.
В сезоне 2026/27 городок будет посвящен Перми: он будет включать пять горок, одна из которых пятиметровая, и покатушку вокруг фонтана. В ледовом комплексе должны появиться скульптуры с подсветкой «Пермь — столица счастья», «Семейное древо счастья», «Медвежья поляна» и «П». Планируется, что он откроется 25 декабря.
Согласно документам на сайте госзакупок, монтаж ледового городка на эспланаде должны завершить 24 декабря. Разбор новогодних конструкций запланирован с 24 февраля.
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