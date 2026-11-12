Из-за мощной волны тепла в районе Перми начнет сходить снег

В выходные, 14 и 15 ноября, в Пермском крае ожидается мощный вынос тепла. Он, а также значительная порция дождей будут способствовать сходу снега в районе Перми, который установился с 6 ноября.
По данным ГИС-центра ПГНИУ, в южной части Пермского края ожидается до +5˚С. По опубликованным ранее прогнозам, в Перми в субботу пройдет дождь, а на севере и востоке — мокрый снег. Общее количество осадков может достигать 15-20 мм.
Существенный снежный покров более 5 см сохранится в горной части края и на севере (Чердынь и севернее). В районе Губахи будет до 10 см снежного покрова.
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