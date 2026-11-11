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Закроются зоопарк и «Олимпия»: пермякам напомнили о масштабном отключении всей воды 14 и 15 ноября

Масштабное отключение воды в Перми ожидается с 14 по 15 ноября. Ранее его анонсировали в «Новогор-Прикамье». Сейчас объявления с точным временем стали рассылать в домовых чатах и вывешивать в подъездах.

Карта отключения воды в Перми 14 и 15 ноября
«Новогор-Прикамье»

Карта отключения воды в Перми 14 и 15 ноября

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Холодной и горячей воды не будет с 9:30 14 ноября до 21:30 15 ноября. Отключение коснется Индустриального и Свердловского района полностью (исключение — микрорайон Николая Островского), поселков Ферма и Фролы. Без водоснабжения также микрорайоны Городские горки (от Студенческой до Старцева), район Мильчакова и территория, ограниченная улицами Локомотивная — Академика Вавилова –— шоссе Космонавтов — Строителей.

Подвозить воду автоцистернами будут только к социальным объектам: детсадам, школам, больницам. Остальных просят заранее позаботиться о необходимых запасах воды на 14 и 15 ноября. Из-за масштабного отключения воды в Перми не будут работать зоопарк, бассейн «Олимпия», а также кинотеатр «Кристалл».

Информационный обзор редакции.

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