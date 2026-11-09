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В городе собираются усилить контроль за курьерами на мопедах и запретить им ездить по паркам

В Перми собираются ужесточить контроль за работой курьерских служб. Городские власти подготовили список требований к передвижению на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах и мопедах. Проект постановления собираются рассматривать в думе.

Shutterstock.com/urii Bagrov

На транспорте курьеров в Перми предлагают установить спутниковое оборудование. Оно должно в режиме реального времени передавать информацию о местонахождении, маршруте и скорости в региональную навигационную систему. Также в городе появятся разные зоны: в одних скорость курьеров ограничат, в других — запретят передвигаться. К последним планируют отнести скверы, аллеи, набережные и парки.

У каждого транспортного средства, на которых работают курьеры, должны быть идентификационный номер или государственный регистрационный знак, а сами сотрудники — велосипедные или мотошлемы.

Новые требования к работе курьерских служб в Перми могут вступить в силу в марте 2027 года. Им намерены дать месяц на то, чтобы привести свою работу в соответствие с этими правилами.

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