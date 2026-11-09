Снежного барса Кунгура отправили в Сибирь, чтобы найти ему пару

Сейчас Кунгур проходит карантин и осваивается в новом вольере под присмотром зоологов.

В Пермском зоопарке объяснили, почему Кунгура отправили в Красноярск: его переезд состоялся в рамках трехстороннего соглашения с парком «Роев ручей» и Саяно-Шушенским заповедником. Оно направлено на сохранение и увеличение популяции снежных барсов. Мать Кунгура, Аксу, попала в красноярский парк флоры и фауны после того, как пострадала от браконьерского капкана в Таджикистане. Ее вылечили, а затем привезли в Пермь к самцу Снежику, где у пары дважды появилось потомство.

Сейчас в Пермском зоопарке остались родители Кунгура — Акусу и Снежик, брат Юнгур, а также барсята Колва, Вишера и Полю, родившиеся в мае 2026 года.

Информационный обзор редакции.