Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Снежного барса Кунгура отправили в Сибирь, чтобы найти ему пару

Снежный барс Кунгур, родившийся в Пермском зоопарке в 2024 году, переехал в «Роев ручей». Молодой ирбис теперь будет жить в красноярском парке флоры и фауны.  В дальнейшем ему собираются найти пару.

Пермский зоопарк/Telegram

Сейчас Кунгур проходит карантин и осваивается в новом вольере под присмотром зоологов.

В Пермском зоопарке объяснили, почему Кунгура отправили в Красноярск: его переезд состоялся в рамках трехстороннего соглашения с парком «Роев ручей» и Саяно-Шушенским заповедником. Оно направлено на сохранение и увеличение популяции снежных барсов. Мать Кунгура, Аксу, попала в красноярский парк флоры и фауны после того, как пострадала от браконьерского капкана в Таджикистане. Ее вылечили, а затем привезли в Пермь к самцу Снежику, где у пары дважды появилось потомство.

Сейчас в Пермском зоопарке остались родители Кунгура — Акусу и Снежик, брат Юнгур, а также барсята Колва, Вишера и Полю, родившиеся в мае 2026 года.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: