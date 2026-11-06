Почти треть дорожной спецтехники вышла убирать последствия первых снегопадов

Ночью расчисткой улиц и тротуаров занимались 58 единиц техники и 75 рабочих. Днем на борьбу с последствиями снегопадов в Перми вывели 94 единицы снегоуборочной техники и 160 дорожников.

В первую очередь от снега и наледи убирают маршруты движения общественного транспорта, сложные участки дорог и перекрестков, обрабатывают противогололедными материалами тротуары, остановочные пункты, лестницы, пешеходные зоны, спуски и подъемы.

Напомним, что всего в этом сезоне планируют использовать 300 единиц: самосвалы, тракторы, погрузчики, автогрейдеры и другую спецтехнику. Для борьбы с наледью в Перми заготовили свыше 3 тыс. тонн галита, 19,8 тыс. тонн пескосоляной смеси и около 2 тыс. тонн песка.

По данным Пермского ЦГМС, снегопады в Пермском крае продолжатся до понедельника, 9 ноября, но их пик придется на 6 ноября. В течение всего периода на дорогах местами ожидается гололедица.