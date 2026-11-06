«Умные» остановки теперь будут сообщать о беспилотной опасности

Оповещать о беспилотной опасности в Перми будут 152 «умные» остановки: они есть во всех районах города. Информировать горожан будут с помощью громкоговорителей. Как сообщает «Вести Пермь» со ссылкой на начальника МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» Руслана Фаткуллина, сначала будут сообщать, что случилось, а затем порядок действий — напоминание о необходимости укрыться в убежище.

Ранее к системе оповещения жителей Перми о ЧС собирались подключить также домофоны. Испытания проводили в 2025 году.