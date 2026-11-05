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На Пермский край надвигается циклон с мощными снегопадами

На Урале и в Пермском крае, в частности, ожидается ухудшение погоды с 6 ноября. По данным портала «Синпотика», вдоль Уральского хребта пройдет мощный антициклон, который повлияет на погоду на обширной территории — от Уфы до Салехарда, а его пик ожидается над Пермским краем.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В южной части циклона ожидается штормовой ветер: его порывы могут достигать 20–24 м/с на территории от Стерлитамака до Ханты-Мансийска. Одна из прогностических моделей указывает на то, что на юге региона может выпасть 15-20 мм снега, а на севере — до 65 мм.

В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что за последние сутки в Пермском крае осадков выпало больше, чем ожидалось. Углубляющийся юго-западный циклон, который идет со стороны Башкирии, принесет сильные снегопады на большую часть края. Максимум ожидается по линии Чайковский —Пермь — Губаха.

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