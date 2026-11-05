Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Завершить расселение «Актерского дома» у Центрального рынка планируют через год

«Актерский дом» у Центрального рынка собираются расселить до конца 2027 года. Здание на улице Попова признали аварийным несколько лет назад и включили в муниципальную программу расселения.

Яндекс Карты

В конце октября началось расселение «Актерского дома». Как сообщило агентство «Текст», завершить процедуру планируют до 31 декабря 2027 года, а после здание намерены снести.

«Актерский дом» (его также называют «Театральным») построили в 1949 году. В разные годы в нем жили творческие люди — актеры, художники, ученые, среди известных — Марк Захаров, Георгий Бурков, Нина Корниенко. Сейчас в здании проживают порядка 45 жильцов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: