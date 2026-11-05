Завершить расселение «Актерского дома» у Центрального рынка планируют через год

В конце октября началось расселение «Актерского дома». Как сообщило агентство «Текст», завершить процедуру планируют до 31 декабря 2027 года, а после здание намерены снести.

«Актерский дом» (его также называют «Театральным») построили в 1949 году. В разные годы в нем жили творческие люди — актеры, художники, ученые, среди известных — Марк Захаров, Георгий Бурков, Нина Корниенко. Сейчас в здании проживают порядка 45 жильцов.