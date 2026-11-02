Октябрь в Пермском крае стал одним из самых солнечных за всю историю региона

По словам ученого, во второй половине октября средняя облачность нижнего яруса в Перми и южной части региона составила два балла, что в три-четыре раза меньше нормы.

При этом за последние двадцать лет средний балл нижней облачности не был меньше семи, а в некоторые годы солнце вообще не выходило из-за туч во второй половине месяца.

Средняя температура воздуха в Перми равнялась +6,3 градусов. Пик тепла наблюдался в период выноса тропического воздуха с 14 по 18 октября: в эти даты в краевой столице установили три суточных рекорда. Еще одним рекордным днеv стало 31 октября.

Мы также делились прогнозом синоптика, когда в Перми ждать первый снег.

Информационный обзор редакции.