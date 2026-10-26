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Прогулочные рейсы по Каме дважды продлили из-за аномально теплого октября

В Пермском крае прогулочные рейсы по Каме продлили до конца октября. Ранее навигацию-2026 собирались завершить сначала 18 октября, а затем 25-го, но теплая погода внесла свои коррективы.

ВодоходЪ/ВКонтакте

По данным компании «ВодоходЪ», по Каме продолжат курсировать электрокатамаран «ЭкоходЪ-2» и теплоход «Ягошиха».

На погоду в Пермском крае все еще влияет долгоживущий блокирующий антициклон «Герхард». Он достигнет максимального развития во вторник, затем начнет постепенно ослабевать, и к 1 ноября может уйти на территорию Казахстана. Как сообщают в ГИС-центре ПГНИУ, складывается уникальная погодная ситуация для конца октября в Пермском крае: как правило этот период становится самым пасмурным в году, но благодаря влиянию циклона он окажется солнечным и сухим.

Отметим, что сезон речной навигации в Пермском крае уже завершился. По данным Минтранса, он стал рекордным по пассажиропотоку.

Информационный обзор редакции.

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