Прогулочные рейсы по Каме дважды продлили из-за аномально теплого октября

По данным компании «ВодоходЪ», по Каме продолжат курсировать электрокатамаран «ЭкоходЪ-2» и теплоход «Ягошиха».

На погоду в Пермском крае все еще влияет долгоживущий блокирующий антициклон «Герхард». Он достигнет максимального развития во вторник, затем начнет постепенно ослабевать, и к 1 ноября может уйти на территорию Казахстана. Как сообщают в ГИС-центре ПГНИУ, складывается уникальная погодная ситуация для конца октября в Пермском крае: как правило этот период становится самым пасмурным в году, но благодаря влиянию циклона он окажется солнечным и сухим.

Отметим, что сезон речной навигации в Пермском крае уже завершился. По данным Минтранса, он стал рекордным по пассажиропотоку.

Информационный обзор редакции.