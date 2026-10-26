Новый арт-объект из известняка и металла начали устанавливать в парке: он посвящен памяти природы

Проект «Эхо камней» победил в конкурсе «Природа города». Арт-объект сделан из известняка, дерева и металла. Этот камень выбран не случайно — он отражает геологическое наследие Пермского края и хранит историю миллионов лет. Каменные плиты отсылают ко времени, которое существовало задолго до появления города, а металл реагирует на ветер и создает звук. Частью композиции становится сам человек, который взаимодействует с «Эхом камней».

Идея арт-объекта родилась из очень простой мысли: природу можно не только видеть — ее можно слышать и чувствовать.

Информационный обзор редакции.