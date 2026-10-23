Антициклон «Герхард» оставит теплую и сухую погоду еще на несколько дней: такая нехарактерна для конца октября в Пермском крае

По прогнозам, перспективы солнечной погоды сохранятся минимум до 28 октября. Метеорологи отмечают, что температура на изобарической поверхности 850 гПа над Северным Уралом достигнет показателей, которые бывают обычно летом. Но короткий световой день ограничит прогрев земли.

Выходные на территории Пермского края будут теплыми: днем в пределах +6…+11°С. Ожидается в основном облачная погода, прояснения возможны на юге во второй половине субботы и в воскресенье.

Антициклон усилится с понедельника по среду. В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что в эти дни самая теплая воздушная масса будет находиться над Пермским краем. Днем с 26 по 28 октября воздух прогреется до +11°С. Этот показатель близок к суточным рекордам тепла, которые в эти даты (26-28 октября) составляют всего +11…+12°С.

Метеорологи отмечают, что синоптическая ситуация похожа на ту, что была в марте 2026 года, когда температура воздуха била всевозможные рекорды.