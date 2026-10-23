Храм-часовню на Центральном рынке могут снести

В планах нового собственника — реновация территории. Как сообщает «Рифей-Пермь», Пермская епархия начала диалог с застройщиком о судьбе храма. «Мы выражаем надежду, что крупный пермский застройщик с пониманием отнесется к ситуации. Мы рассчитываем на конструктивное сотрудничество и поиск решения, которое позволит сохранить и приходскую жизнь, и важную волонтерскую деятельность. Деятельность храма и мастерских будет продолжена в новом, достойном помещении», — цитирует издание слова представителей Пермской епархии.

Храм в честь иконы Божией Матери, которую называют «Иверской», был открыт в Перми по инициативе прошлого владельца Центрального рынка Реваза Шенгелии в 2004 году в здании администрации рынка. В 2007 году у здания появилось пятикупольное завершение.

Информационный обзор редакции.