Бронзовый памятник Александру Невскому установили в Закамске

Памятник князю Александру Невскому в полный рост появился в Перми. Его установили в одноименном сквере на пересечении улиц Александра Невского и Ласьвинская.
Скульптура Александра Невского сделана из бронзы. Князь стоит на постаменте, в его руках меч, а за спиной — стяг с ликом Спаса Нерукотворного. В высоту весь монумент достигает семи метров, а сама фигура Невского около трех.
В пресс-службе администрации отметили, что установка трехметрового памятника сейчас на завершающей стадии: скульптура логично объединяет центр района и все исторические памятники. Торжественное открытие нового монумента запланировано на ноябрь.
Информационный обзор редакции.
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