Бронзовый памятник Александру Невскому установили в Закамске

Скульптура Александра Невского сделана из бронзы. Князь стоит на постаменте, в его руках меч, а за спиной — стяг с ликом Спаса Нерукотворного. В высоту весь монумент достигает семи метров, а сама фигура Невского около трех.

В пресс-службе администрации отметили, что установка трехметрового памятника сейчас на завершающей стадии: скульптура логично объединяет центр района и все исторические памятники. Торжественное открытие нового монумента запланировано на ноябрь.

Информационный обзор редакции.