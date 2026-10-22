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Бронзовый памятник Александру Невскому установили в Закамске

Памятник князю Александру Невскому в полный рост появился в Перми. Его установили в одноименном сквере на пересечении улиц Александра Невского и Ласьвинская.

Пресс-служба администрации Перми

Скульптура Александра Невского сделана из бронзы. Князь стоит на постаменте, в его руках меч, а за спиной — стяг с ликом Спаса Нерукотворного. В высоту весь монумент достигает семи метров, а сама фигура Невского около трех.

В пресс-службе администрации отметили, что установка трехметрового памятника сейчас на завершающей стадии: скульптура логично объединяет центр района и все исторические памятники. Торжественное открытие нового монумента запланировано на ноябрь.

Информационный обзор редакции.  

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