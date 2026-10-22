Новое здание галереи — в тройке финалистов Международной премии «Золотой Трезини»

Недавно были объявлены финалисты престижной архитектурно-дизайнерской премии, названной в честь первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Трезини. Здание галереи вошло в шорт-лист в номинации «Лучший архитектурный проект музея» вместе с Музеем природы Арктики в Териберке и Музеем Урука в иракской провинции Мутанна).

Напомним, галерея в новом здании открылась в 2026 году. Оно построено на территории бывшего Завода Шпагина, который стал сейчас одноименным социокультурным кластером. Абрис пятиэтажного строения перекликается с линией Уральских гор, а патинированная медь на фасадах отсылает к медеплавильному заводу, работавшему когда-то на этих территориях.

В финал премии «Золотой Трезини» вышли 75 проектов из 16 стран: в каждой из 25 номинаций по три участника. До 3 ноября продлится голосование за проект, который получит «Приз зрительских симпатий». 20 ноября станут известны имена лауреатов, их выберет Международное жюри.

Ранее проект здания стал победителем «инженерного Оскара» — премии 100+ Awards 2026, а также лауреатом в номинации «Музеи и объекты культуры» премии International Architecture Awards 2026. Открытие галереи отметили наградой в номинации «Прорыв» конкурса «Музейный Олимп».

Информационный обзор редакции.