Напротив мини-рынка на улице Николая Островского собираются разбить сквер

На улице Николая Островского может появиться новый сквер. Его предлагают разбить напротив мини-рынка, около дома №76 недалеко от Южной дамбы.
Концепция сквера предполагает создание пешеходных дорожек, установку скамеек, урн и освещения, посадку новых кустарников и многолетних растений. Взрослые деревья намерены сохранить.
Проект сквера на Николая Островского местные жители намерены представить на конкурсе инициативного проектирования. Создание нового зеленого пространства оценили в 3 млн рублей.
Информационный обзор редакции.
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