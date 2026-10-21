Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Напротив мини-рынка на улице Николая Островского собираются разбить сквер

На улице Николая Островского может появиться новый сквер. Его предлагают разбить напротив мини-рынка, около дома №76 недалеко от Южной дамбы.

ТОС «Егошиха»/ВКонтакте

Концепция сквера предполагает создание пешеходных дорожек, установку скамеек, урн и освещения, посадку новых кустарников и многолетних растений. Взрослые деревья намерены сохранить.

Проект сквера на Николая Островского местные жители намерены представить на конкурсе инициативного проектирования. Создание нового зеленого пространства оценили в 3 млн рублей.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: