Метеорологи рассказали, что из-за мощного антициклона снегопадов можно не ждать вплоть до начала ноября

На значительной части Европейской России и Урала ожидается сухая погода. Ее причиной станет блокирующий антициклон. Как сообщает телеграм-канала «Синпотика», период с дефицитом осадков продлится 10-15 дней: он коснется Центральной России, Поволжья, восточных районах Европейской территории России и Урала.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, сухой период под влиянием мощного долгоживущего антициклона будет действовать минимум неделю, и есть большая вероятность, что он проживет до конца октября. В целом месяц может стать одним из самых теплых с 2008 года.