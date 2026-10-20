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Метеорологи рассказали, что из-за мощного антициклона снегопадов можно не ждать вплоть до начала ноября

Снегопады и сильные дожди все-таки не доберутся до Пермского края, зато ожидается период сухой погоды вплоть до начала ноября. Ранее метеорологи предполагали, что вторжение холода с Баренцева моря принесет заряды мокрого снега на неделе.

Пресс-служба министерства туризма по Пермскому краю

На значительной части Европейской России и Урала ожидается сухая погода. Ее причиной станет блокирующий антициклон. Как сообщает телеграм-канала «Синпотика», период с дефицитом осадков продлится 10-15 дней: он коснется Центральной России, Поволжья, восточных районах Европейской территории России и Урала.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, сухой период под влиянием мощного долгоживущего антициклона будет действовать минимум неделю, и есть большая вероятность, что он проживет до конца октября. В целом месяц может стать одним из самых теплых с 2008 года. 

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