Метеорологи рассказали, что 15 октября был перекрыт суточный рекорд тепла 1997 года

Среднесуточная температура воздуха в Перми 15 октября оказалась выше нормы на 9,2°С. Отметка +20°С была взята только в Чернушке (+20,2°С). Выше +19°С, кроме Перми, температура воздуха была в Ножовке, Осе, Чайковском, Кунгуре и Верещагино.

Эпицентр волны тепла сейчас находится на территории соседней Кировской области, в Кирове третий день подряд отмечают суточные рекорды. Новые не исключены и в Пермском крае. По оценкам метеорологов, есть вероятность перекрытия двух суточных рекордов от 16 октября (максимум +16,5°С) и 17 октября (максимум +15,4°С). В ближайшие три дня воздушная масса в антициклон будет очень медленно остывать. Каждый следующий день в Пермском крае будет на 1-2°С прохладнее предыдущего.

Отметим, что после продолжительной волны тепла в Пермском крае ожидается вторжение холода с Баренцева моря и первые снегопады. Его прогнозируют с 19 октября.