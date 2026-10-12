Метеорологи предупредили, что начавшееся потепление в Пермском крае будет продолжительным

В понедельник, 12 октября, увеличится температурный контраст между югом и севером Пермского края. Температура воздуха составит от +5…+7°С до +11…+13°С. Кроме того, на северо-западе региона ожидаются дожди. Во вторник, 13 октября, в полосе Кудымкар — Чермоз — Кизел ожидаются достаточно сильные осадки, может выпасть до 15 мм осадков, а в районе Чердыни возможен мокрый снег. На юге же, напротив, начнется прояснение. Днем температура воздуха будет от +3…+6°С на севере до +15…+18°С на юге, в Перми в пределах +15…+17°С.

Осадки практически прекратятся в среду, 14 октября, а тепло с юго-восточным ветром начнет поступать и на северо-западные районы. На севере потеплеет до +10°С, на востоке ожидается +5°С, на юге и в Перми днем будет в пределах +15…+18°С.

Самым теплым днем недели окажется четверг, 15 октября. По данным метеорологов, тропический воздух будет господствовать практически на всей территории Пермского края, исключение — север. Дневная температура воздуха будет на отметке +15…+18°С в большинстве районов, только на севере ожидается до +10°С с небольшими дождями.

В систему антициклона над Южным Уралом 16 октября войдет новое ядро с запада, но воздушная масса останется очень теплой. Если в дневное время сохранятся прояснения, то прогрев усилится. Пермь в пятницу может приблизиться к суточному рекорду 2023 года: ожидается +14…+16°С, в остальных районах в пределах 12…+17°С, кроме севера, где ожидается не выше +7…+9°С. По прогнозам, в выходные антициклон еще сохранит свое влияние.