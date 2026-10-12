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Сад имени Миндовского открылся, но пока в техническом режиме

Сад им. Миндовского в Перми открылся в техническом режиме после большого обновления. Пространство уже приняло первых посетителей.

Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram

На территории сада им. Миндовского еще продолжаются работы. По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, объект по-прежнему временно находится в ведении подрядчика до полного окончания благоустройства.

Напомним, сад им. Миндовского закрыли на реконструкцию весной 2026 года. Средства на его обновление выделили из федерального бюджета — пространство стало победителем Всероссийского онлайн-голосования. В саду обустроили спортивную и детскую площадки, заменили покрытие дорожек, обновили входную группу и построили сцену с техническими помещениями. Большая часть работ коснулась и озеленения: высадили больше 2 тыс. саженцев кустарников и около 150 деревьев-крупномеров.

Информационный обзор редакции.

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