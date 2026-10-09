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На эспланаде установили инсталляцию с двумя огромными Глазками

На эспланаде на днях установили новую инсталляцию в виде трибуны с сидящими на ней огромными глазами. Это Глазки — маскот платформы VK Видео.

Дмитрий Махонин/Telegram

По словам главы региона Дмитрия Махонина, это первый подобный проект видеосервиса VK Видео в Перми, где можно посмотреть ролики о Прикамье, сделать фотографию и с помощью ИИ добавить на нее персонажей платформы. В Перми инсталляция с глазами останется до ноября. «Команда VK Видео приехала в Пермский край, чтобы вместе с блогерами, авторами контента и специалистами пресс-служб обсудить продвижение Прикамья на федеральном уровне», — поделился губернатор, добавив, что региону есть что показать.

Кстати! На мысе Стрелка собираются установить двадцатиметровый памятник покровителю Пермской земли.

Информационный обзор редакции.

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