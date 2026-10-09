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На мысе Стрелка установят двадцатиметровый памятник

В месте слияния рек Чусовая и Кама, на мысе Стрелка, собираются установить православный памятник. Это будет двадцатиметровая фигура святителя Стефана Великопермского.

Пермская Епархия

В Пермской Епархии рассказали, что Стефан Великопермский считается покровителем Пермской земли. Макет будущего памятника готов. Его создал пермский скульптор Илья Галиулин в своей мастерской.

Об идее установить памятник Стефану Великопермскому на мысе Стрелка несколько лет назад рассказывал глава региона Дмитрий Махонин. При этом поклонный крест должен остаться на своем месте.

Информационный обзор редакции.

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