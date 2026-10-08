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В городе появится улица Академика Анциферова: рассказываем, где она находится

В Перми собираются увековечить память двух выдающихся горожан — академика Владимира Никитовича Анциферова и одной из первых в России женщин-врачей Евгении Павловны Серебренниковой. Это решение приняли на заседании совета по топонимике при главе города.

Пресс-служба администрации Перми

Улица Академика Анциферова теперь появится в жилом квартале «Арсенал»: она проходит между улицами Александра Турчевича и Льва Шатрова. Топоним увековечит память выдающегося академика, директора Научного центра порошкового материаловедения ПНИПУ, Почетного гражданина Перми, внесшего значительный вклад в развитие российской науки.

Школе №22 с углубленным изучением иностранных языков решено присвоить имя Серебренниковой Евгении Павловны. Она считается одной из первых в России женщин-врачей. Стояла у истоков попечительства слепых в Перми, по ее инициативе было открыто училище слепых детей в здании, где сейчас находится школа №22.

Информационный обзор редакции.

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