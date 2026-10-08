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Эта зима в Пермском крае может стать очень снежной

Зима 2026/27 в России может оказаться очень снежной. Пермский край не станет исключением, сообщает телеграм-канал «Синоптика».

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Сезонный прогноз ECMWF указывает, что на большей части территории России зима будет более влажной, чем обычно. На европейской части России и Урале количество осадков прогнозируется примерно на 10–20% выше нормы. Меньше обычного снега может быть на Чукотке и в Магаданской области.

Отметим, что зима 2025/26 в Пермском крае отметилась как аномально снежная. Например, в Перми высота снежного покрова достигла отметки в 99 см — это максимум с 1999 года.

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