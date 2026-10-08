Эта зима в Пермском крае может стать очень снежной

Сезонный прогноз ECMWF указывает, что на большей части территории России зима будет более влажной, чем обычно. На европейской части России и Урале количество осадков прогнозируется примерно на 10–20% выше нормы. Меньше обычного снега может быть на Чукотке и в Магаданской области.

Отметим, что зима 2025/26 в Пермском крае отметилась как аномально снежная. Например, в Перми высота снежного покрова достигла отметки в 99 см — это максимум с 1999 года.