В Спасо-Преображенском соборе обнаружили склеп губернатора, который управлял в XVIII веке

О находке в Спасо-Преображенском соборе рассказали в пресс-службе Пермской митрополии. Захоронение губернатора обнаружили в подвальной части храма: оно представляет собой склеп, над которым лежала чугунная плита. После расчистки надгробия сотрудники Музея Архиерейского квартала расшифровали эпитафии. Так удалось установить личность погребенного.

При Илье Колтовском в Пермской губернии активно развивалось образование и здравоохранение. В городе открылась первая школа, преобразованная затем в Главное народное училище.

Напомним, реставрацию Спасо-Преображенского собора в Перми планируют завершить в 2030 году.

Информационный обзор редакции.