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В Спасо-Преображенском соборе обнаружили склеп губернатора, который управлял в XVIII веке

Во время реставрационных работ в Спасо-Преображенском соборе строители обнаружили могилу губернатора Ильи Васильевича Колтовского. Он управлял Пермской губернией в 1782–1796 годах.

Пермская митрополия

О находке в Спасо-Преображенском соборе рассказали в пресс-службе Пермской митрополии. Захоронение губернатора обнаружили в подвальной части храма: оно представляет собой склеп, над которым лежала чугунная плита. После расчистки надгробия сотрудники Музея Архиерейского квартала расшифровали эпитафии. Так удалось установить личность погребенного.

При Илье Колтовском в Пермской губернии активно развивалось образование и здравоохранение. В городе открылась первая школа, преобразованная затем в Главное народное училище.

Напомним, реставрацию Спасо-Преображенского собора в Перми планируют завершить в 2030 году.

Информационный обзор редакции.

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