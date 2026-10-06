Больше сотни вывесок на иностранном языке обнаружил Роспотребнадзор в Перми

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что предприниматели получили 124 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Документ не несет штрафных санкций, но предупреждает о рисках.

Напомним, с 1 марта в России начали действовать новые правила, которые касаются вывесок, табличек и прочей публичной информации — она должна быть на русском языке. Отметим, что перевод фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания не требуется. Брендовые названия, в том числе выполненные на латинице и слоганы зарегистрированных товарных знаков остаются без изменений.