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Больше сотни вывесок на иностранном языке обнаружил Роспотребнадзор в Перми

Роспотребнадзор обнаружил вывески и информационные таблички на иностранном языке в Перми. Мониторинг проводили с 1 марта по 1 октября 2026 года.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что предприниматели получили 124 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Документ не несет штрафных санкций, но предупреждает о рисках.

Напомним, с 1 марта в России начали действовать новые правила, которые касаются вывесок, табличек и прочей публичной информации — она должна быть на русском языке. Отметим, что перевод фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания не требуется. Брендовые названия, в том числе выполненные на латинице и слоганы зарегистрированных товарных знаков остаются без изменений.

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