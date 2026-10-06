В Перми 9 октября включат сирены: в администрации просят не паниковать

9 октября с 10:40 до 10:43 в Перми завоют сирены и заговорят речевые устройства. По улицам поедут специальные автомобили с громкоговорителями и мобильные комплексы. Горожанам советуют после сигнала «Внимание всем!» по возможности включить телевизор или радио, чтобы прослушать информацию.

«Понимаем, что звук сирен может взволновать, но это всего лишь проверка. Такие тренировки проводятся, чтобы в случае реальной угрозы каждый был вовремя предупрежден и знал дальнейшие свои действия», — объяснили в пресс-службе администрации Перми.