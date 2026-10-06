Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Перми 9 октября включат сирены: в администрации просят не паниковать

В Перми собираются включить сирены планово. Объявление о тревоге будет учебное, это нужно для проверки системы оповещения.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

9 октября с 10:40 до 10:43 в Перми завоют сирены и заговорят речевые устройства. По улицам поедут специальные автомобили с громкоговорителями и мобильные комплексы. Горожанам советуют после сигнала «Внимание всем!» по возможности включить телевизор или радио, чтобы прослушать информацию.

«Понимаем, что звук сирен может взволновать, но это всего лишь проверка. Такие тренировки проводятся, чтобы в случае реальной угрозы каждый был вовремя предупрежден и знал дальнейшие свои действия», — объяснили в пресс-службе администрации Перми.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: