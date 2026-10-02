Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Метеорологи предупредили, что пик похолодания и осадков придется на субботу

Октябрь 2026 года в Пермском крае начался с похолодания и с обильных осадков. Они ожидаются со 2 по 5 октября. По разным оценкам, в районе Перми может выпасть от 20 мм до 40 мм и более.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Существенные осадки ожидаются в ночь на субботу, 3 октября, и утром. В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что есть большая вероятность выпадения снега, который в последствии налипнет на провода и деревья. Пик похолодания также придется на субботу: дневная температура не превысит +3°С. В воскресенье, 4 октября, будет уже чуть теплее. Но метеорологи не исключают, что ночью также пойдет мокрый снег.

С 6 октября температура в Пермском крае вернется к норме или превысит ее. Судя по прогнозу, должен начаться период западного переноса воздушных масс.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: