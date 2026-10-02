Метеорологи предупредили, что пик похолодания и осадков придется на субботу

Октябрь 2026 года в Пермском крае начался с похолодания и с обильных осадков. Они ожидаются со 2 по 5 октября. По разным оценкам, в районе Перми может выпасть от 20 мм до 40 мм и более.
Существенные осадки ожидаются в ночь на субботу, 3 октября, и утром. В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что есть большая вероятность выпадения снега, который в последствии налипнет на провода и деревья. Пик похолодания также придется на субботу: дневная температура не превысит +3°С. В воскресенье, 4 октября, будет уже чуть теплее. Но метеорологи не исключают, что ночью также пойдет мокрый снег.
С 6 октября температура в Пермском крае вернется к норме или превысит ее. Судя по прогнозу, должен начаться период западного переноса воздушных масс.
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