Проект пермской галереи стал победителем «инженерного Оскара» — премии 100+ Awards 2026

Первое в истории Перми здание, спроектированное специально для музея, признали лучшим в номинации «Лучшее архитектурное решение — уникальное здание». Комплекс состоит из современного здания и трех восстановленных построек бывшего завода Шпагина.

«Проект нового здания Пермской художественной галереи — пример того, как должны создаваться современные культурные объекты: с уважением к истории места, с применением передовых технологий и с фокусом на потребности посетителей. Победа в премии 100+ Awards подтверждает, что Пермский край способен реализовывать проекты федерального уровня», — отметил глава министерства строительства региона.

Напомним, в 2026 году в конкурсе участвовали больше 250 проектов в 18 номинациях. Их оценивали к порядка 150 экспертов отрасли.

Информационный обзор редакции.