Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Проект пермской галереи стал победителем «инженерного Оскара» — премии 100+ Awards 2026

Проект Пермской художественной галереи стал победителем Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. «Инженерный Оскар» вручили министру строительства Пермского края Артему Габдрахманову на награждении, прошедшем в Екатеринбурге в рамках Международного строительного форума 100+ TechnoBuild.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Первое в истории Перми здание, спроектированное специально для музея, признали лучшим в номинации «Лучшее архитектурное решение — уникальное здание». Комплекс состоит из современного здания и трех восстановленных построек бывшего завода Шпагина.

«Проект нового здания Пермской художественной галереи — пример того, как должны создаваться современные культурные объекты: с уважением к истории места, с применением передовых технологий и с фокусом на потребности посетителей. Победа в премии 100+ Awards подтверждает, что Пермский край способен реализовывать проекты федерального уровня», — отметил глава министерства строительства региона.

Напомним, в 2026 году в конкурсе участвовали больше 250 проектов в 18 номинациях. Их оценивали к порядка 150 экспертов отрасли.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: