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Сентябрь 2026 года вошел в историю метеонаблюдений как один из рекордно теплых

Сентябрь 2026 года занял второе место как самый теплый за всю историю метеонаблюдений. По данным ГИС-центра ПГНИУ, он обогнал на 0,1°С сентябри 1887, 1938 и 2023 годов и уступил только рекордному 1957-му.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В Пермском крае сентябрь 2026 года оказался теплее нормы больше, чем на 3°С (исключение — южные и юго-западные районы), а на севере и северо-востоке — более чем на 4°С. Средняя температура воздуха в Перми составила +13,3°С, по краю от +11,1°С в Вае до +14,3°С в Чайковском.

Период с мая по сентябрь в Пермском крае в 2026 году стал одним из самых теплых в истории наблюдений. На этом повлиял рекорд первого осеннего месяца. Средняя температура за пять месяцев составила +16,4°С. В ряду метеонаблюдений, которые ведут с 1883 года она занимает 2-3 место после 1957 года.

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