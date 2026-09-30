Сезон работы городских фонтанов завершается

Консервация предполагает опустошение фонтанов и системы подачи, отключение системы электро- и водоснабжения, сверку всего оборудования. После этого специалисты закроют и опечатают технические помещения фонтанов.

В пресс-службе администрации рассказали, что работа всех городских фонтанов завершается 30 сентября. Светомузыкальные представления можно увидеть у Театра-Театра с 21:45 до 22:00, в 68-м квартале, у Заксобрания, — с 22:45 до 23:00.